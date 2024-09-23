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Когда отопительный сезон стартует в Приморье: названа точная дата

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября, ФедералПресс. Подготовка к отопительному сезону в Приморье вышла на финишную прямую. В настоящее время ремонтная кампания выполнена на 90%.

«В крае выполняются значительные объемы реконструкции, модернизации сетей. Меняются десятки километров трубопроводов, сотни единиц оборудования на теплоисточниках, запускаются новые объекты», — сообщил заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

В настоящее время специалисты завершают работы на теплосетях, котельных, бойлерных, внутридомовых инженерных системах, а также завозится топливо на котельные. Отмечается, что в Приморье будет работать 820 котельных.

Традиционно отопительный сезон в Приморье стартует в северных районах края. В этом году он начнется 1 октября. Изначально тепло будет поступать в социальные учреждения края.

Напомним, в Приморье на многих АЗС наблюдается отсутствие бензина АИ-95.

ЖКХ