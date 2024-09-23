Когда отопительный сезон стартует в Приморье: названа точная дата

«В крае выполняются значительные объемы реконструкции, модернизации сетей. Меняются десятки километров трубопроводов, сотни единиц оборудования на теплоисточниках, запускаются новые объекты», — сообщил заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий.
В настоящее время специалисты завершают работы на теплосетях, котельных, бойлерных, внутридомовых инженерных системах, а также завозится топливо на котельные. Отмечается, что в Приморье будет работать 820 котельных.
Традиционно отопительный сезон в Приморье стартует в северных районах края. В этом году он начнется 1 октября. Изначально тепло будет поступать в социальные учреждения края.
Напомним, в Приморье на многих АЗС наблюдается отсутствие бензина АИ-95.