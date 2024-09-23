В райцентре под Воронежем открыли сухой фонтан

В воронежской Петропавловке сделали фонтан нового поколения. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области. Парк «Школьный» украсил «сухой» (пешеходный) фонтан. Благодаря отсутствию надземной водной чаши, по нему можно свободно гулять, наслаждаясь свежестью воды.
— Фонтан не только придает парку современный вид, но и создает прекрасную атмосферу для отдыха и прогулок. А с наступлением вечера включается динамическая подсветка, которая делает его еще более зрелищным, — отметили в ведомстве.
В Воронеже подобный фонтан несколько лет назад открыли на Советской площади. Летом по нему бегают дети, спасаясь от жары.