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В райцентре под Воронежем открыли сухой фонтан

Объект появился в Петропавловке.

Источник: фото министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области

В воронежской Петропавловке сделали фонтан нового поколения. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области. Парк «Школьный» украсил «сухой» (пешеходный) фонтан. Благодаря отсутствию надземной водной чаши, по нему можно свободно гулять, наслаждаясь свежестью воды.

— Фонтан не только придает парку современный вид, но и создает прекрасную атмосферу для отдыха и прогулок. А с наступлением вечера включается динамическая подсветка, которая делает его еще более зрелищным, — отметили в ведомстве.

В Воронеже подобный фонтан несколько лет назад открыли на Советской площади. Летом по нему бегают дети, спасаясь от жары.