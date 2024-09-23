В Новороссийске включат сирены 2 октября. Системы оповещения проверят дважды — в 10:40 и 10:50.
Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
«По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания — на программу “Радио России”, а приемники эфирного вещания — на канал “Радио России” и прослушать сообщение», — напомнили в администрации города-героя.
Теле-радиотрансляцию перехватят с 10:43.