В Новороссийске включат сирены 2 октября

«По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания — на программу “Радио России”, а приемники эфирного вещания — на канал “Радио России” и прослушать сообщение», — напомнили в администрации города-героя.