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В Новороссийске включат сирены 2 октября

Системы оповещения в Новороссийске проверят дважды 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске включат сирены 2 октября. Системы оповещения проверят дважды — в 10:40 и 10:50.

Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

«По этому сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания — на программу “Радио России”, а приемники эфирного вещания — на канал “Радио России” и прослушать сообщение», — напомнили в администрации города-героя.

Теле-радиотрансляцию перехватят с 10:43.

МЧС