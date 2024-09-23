В Башкирии меняется расписание электричек

Завтра, 24 сентября, поезд Дёма — Улу-Теляк на участке Иглино — Улу-Теляк (№ 6404) проследует на 39 минут позже действующего расписания. Состав отправится из Дёмы в 07:43 часов, время в Иглино — приб.08.43, отпр.09.23, в Улу-Теляк прибудет в 10:20 часов.