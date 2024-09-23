Воняет до тошноты уже четвертые сутки подряд: юг Волгограда задыхается от ядовитого дыма

Жители юга Волгограда уже просто умоляют спасти их от ужасной химической вони, которой люди дышат уже четвертые сутки. Пелена едкого дыма накрывает район каждый вечер уже несколько дней подряд. И к ночи только усиливается. Особенно страдают дети и астматики, даже при закрытых окнах у людей приступы кашля.
Жители южного района в соцсетях обсуждают природу появления этой вони и отсутствие реакции чиновников.
«Пахнет горелой резиной, а не химией». «Невозможно открыть даже форточку, чтоб не почувствовать противно-удушливый тошнотворный запах-вонь, помню, похоже воняло с мясокомбината, который раньше был на Верхней Судоверфи». «Воняет ядовитым едким дымом, явно не камыш горит, реально до тошноты воняет». «Постоянно кислотой какой то несет, с примесью жженой резины». «На Изобильной не первый день то гарью несет, то еще не пойми чем. Ближе к ночи и ночью. Такое впечатление, что мусорный полигон где-то горит».
В администрации региона заверили, что сотрудники облкомприроды в курсе ситуации и проводят выезды по территории Красноармейского района.
— С целью выявления возможного источника загрязнения сегодня, 23 сентября, лабораторией регионального центра экологического контроля будут отобраны пробы по указанным адресам. Передвижная экологическая лаборатория Облкомприроды уже тоже выехала в район. В случае выявления превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, информация будет направлена в уполномоченные контрольно-надзорные органы, — официально прокомментировали в комитете природных ресурсов администрации Волгоградской области.
ВАЖНО!
Об ухудшении состояния информацию можно передать по горячей линии Волгоградского регионального центра экологического контроля: (8442) 94−00−34.