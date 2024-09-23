Воняет до тошноты уже четвертые сутки подряд: юг Волгограда задыхается от ядовитого дыма

«Пахнет горелой резиной, а не химией». «Невозможно открыть даже форточку, чтоб не почувствовать противно-удушливый тошнотворный запах-вонь, помню, похоже воняло с мясокомбината, который раньше был на Верхней Судоверфи». «Воняет ядовитым едким дымом, явно не камыш горит, реально до тошноты воняет». «Постоянно кислотой какой то несет, с примесью жженой резины». «На Изобильной не первый день то гарью несет, то еще не пойми чем. Ближе к ночи и ночью. Такое впечатление, что мусорный полигон где-то горит».