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«Все пахнет моим детством»: Лолита Милявская поделилась впечатлениями от Краснодара

Певица Лолита Милявская прогулялась по Краснодару и поделилась впечатлениями в своем телеграм-канале. Знаменитость отметила, что город напомнил ей о детстве, особенно восхитившись местным климатом и атмосферой.

Источник: Лолита Милявская

Милявская подчеркнула особенность краснодарского воздуха, который, по ее словам, невозможно подделать. Она также отметила чистоту улиц и призналась, что город вызывает у нее самые теплые чувства.

Во время своей прогулки певица посетила несколько памятников краевой столицы, предположив, что тактильный контакт с монументами может привести к позитивным переменам в личной жизни. Лолита пошутила, что такие прикосновения могут способствовать встрече с ее второй половинкой.

«Краснодар. Я чувствую себя здесь, как в детстве. Особенный воздух и подсолнечное масло с таким ароматом, который я увезу домой», — написала артистка в социальных сетях.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что приемные родители Дани Милохина уезжают из Анапы после нападения на их дом.