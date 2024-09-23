«Все пахнет моим детством»: Лолита Милявская поделилась впечатлениями от Краснодара

Милявская подчеркнула особенность краснодарского воздуха, который, по ее словам, невозможно подделать. Она также отметила чистоту улиц и призналась, что город вызывает у нее самые теплые чувства.



Во время своей прогулки певица посетила несколько памятников краевой столицы, предположив, что тактильный контакт с монументами может привести к позитивным переменам в личной жизни. Лолита пошутила, что такие прикосновения могут способствовать встрече с ее второй половинкой.



«Краснодар. Я чувствую себя здесь, как в детстве. Особенный воздух и подсолнечное масло с таким ароматом, который я увезу домой», — написала артистка в социальных сетях.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что приемные родители Дани Милохина уезжают из Анапы после нападения на их дом.