Холода на пороге: когда в Самаре стартует отопительный сезон-2024/2025

Теплые дни в Самаре резко сменились холодами. И если в дневное время температура воздуха остается вполне комфортной, то ночью столбики термометров опускаются до отметок в +2…+3 градуса, кое-где уже начались ночные заморозки. Самарцы задаются вопросом: когда тепло начнет поступать в дома? Ответ на этот вопрос дали в мэрии. Рассказываем, когда стартует отопительный сезон в Самаре в 2024 году.
Подготовка к отопительному сезону в областной столице идет полным ходом. Практически все теплотрассы приведены в порядок и подключены к домам. Общая готовность составляет 99,9% — это 10 075 многоквартирных домов из 10 086. Параллельно идет работа в социальных объектах — школах, детских садах, больницах. Из 564 заведений подготовлены 560, что составляет 99,3%.
Старт подачи тепла напрямую зависит от погодных условий. Существуют нормативы, согласно которым среднесуточная температура наружного воздуха должна опуститься до +8 градусов и ниже и держаться на этом уровне в течение пяти суток. На текущий момент температура воздуха в дневное время составляет +16…+19 градусов. Однако ночи уже становятся весьма холодными. Столбики термометров опускаются до 0…+2 градусов. А уже на этой неделе синоптики обещают заморозки до −5 градусов.
Власти отмечают: при резком похолодании мэрия может принять решение о более ранней подаче тепла. Изначально отопление запустят в объектах социальной сферы, а после в многоквартирных домах. Отметим, ранее директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов заявил, что самарцы могут инициировать ранее включение отопление, несмотря на высокую температуру воздуха.
«Учитывая, что в Самаре открытая система теплоснабжения, технических ограничений этому нет. Однако нужно соблюсти требование законодательства: провести собрание собственников жилья, которые проголосуют за подключение отопления до официального начала отопительного сезона. У такого решения должен быть заявительный характер», — подчеркнули в компании.