Холода на пороге: когда в Самаре стартует отопительный сезон-2024/2025

Старт подачи тепла напрямую зависит от погодных условий. Существуют нормативы, согласно которым среднесуточная температура наружного воздуха должна опуститься до +8 градусов и ниже и держаться на этом уровне в течение пяти суток. На текущий момент температура воздуха в дневное время составляет +16…+19 градусов. Однако ночи уже становятся весьма холодными. Столбики термометров опускаются до 0…+2 градусов. А уже на этой неделе синоптики обещают заморозки до −5 градусов.