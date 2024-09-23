Московские кондитерские фабрики засудили предпринимателя из Ростовской области

Изначально за использование товарных знаков «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка» истцы требовали от предпринимателя компенсации от 300 до 500 тысяч рублей. Штрафные суммы по итогам слушаний оказалась ниже: двум организациям обязали выплатить по 60 тысяч рублей, одной — 100 тысяч рублей.