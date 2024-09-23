Московские кондитерские фабрики засудили предпринимателя из Ростовской области

Предприниматель из Ростовской области проиграла судебные разбирательства с тремя московскими кондитерскими фабриками. Арбитражный суд частично поддержал истцов в деле о нарушении прав на товарные знаки.
По данным электронной картотеки, коллективный иск подали в апреле 2024 года, через месяц материалы были приняты к рассмотрению. Решение в донском арбитраже вынесли в сентябре.
Изначально за использование товарных знаков «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка» истцы требовали от предпринимателя компенсации от 300 до 500 тысяч рублей. Штрафные суммы по итогам слушаний оказалась ниже: двум организациям обязали выплатить по 60 тысяч рублей, одной — 100 тысяч рублей.
— В удовлетворении остальной части требований отказать, — постановили в Арбитражном суде Ростовской области.
Напомним, также в регионе начались судебные споры между министерством транспорта Ростовской области и подрядчиком «Западной хорды». В этом случае власти хотят взыскать 168 млн рублей.