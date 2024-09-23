Французский бульдог съел хозяйский носок, а через неделю — второй: Ветеринар из Ростова рассказал, что видит на УЗИ у животных

— Попадался нам мопс, который очень хотел стащить у хозяев кусочек хлеба, но промахнулся. Съел красный зажим, которым на производстве закрывают пакет с нарезным хлебом. Хозяева привели его к нам в августе с жалобами на снижение аппетита. До этого животное два месяца лечили в другой клинике от гастрита. На УЗИ мы нашли причину недуга, и когда извлекли инородный предмет, увидели на нем дату производства — 19 мая.