Французский бульдог съел хозяйский носок, а через неделю — второй: Ветеринар из Ростова рассказал, что видит на УЗИ у животных

Если относиться к работе с душой, то можно даже в самых прозаичных вещах увидеть прекрасное. Так и делают ростовские ветеринары. В одной из городских клиник ветврачи устроили целую выставку из предметов, которые извлекли из домашних животных. И тем самым спасли хвостатых от гибели.
В холле красуется несколько «картин», на которых — рыболовные крючки, нательные крестики и даже загадочные спирали из странных камней… Попросили ветврачей поделиться концепцией необычной экспозиции.
КОГДА КОСТЬ — НЕ ПО ЗУБАМ.
Из тех животных, которые попадают на хирургический стол, примерно десятая часть съела что-то не то, делится наблюдением ветеринарный хирург Егор Атаманчук.
— Если животное съедает чересчур крупный предмет, он может застрять в пищеводе, остаться в желудке или дойти до двенадцатиперстной кишки, и тогда его можно извлечь эндоскопически. Если же он прошел дальше, то развивается непроходимость кишечника, и без разрезов не обойтись, — объясняет ветврач.
Причем чаще всего из четвероногих пациентов извлекают кости, которыми хозяева по незнанию кормят домашних любимцев.
— Домашним питомцам вообще лучше не давать кости других животных, и, если вдруг стащили их со стола или перевернули мусорное ведро, не позволять съесть. Особенно это опасно для миниатюрных пород. Например, если косточка или хрящик превышает размер пищевода йоркширского терьера или чихуахуа, то обязательно застрянет. И, даже, если пройдет дальше в желудок или кишечник, то фрагменты могут травмировать их стенки, вызвать воспаление и гастрит.
Но бывает, что хозяева переоценивают и возможности огромных сторожевых псов.
— Привезли как-то пятилетнего алабая весом в 70 килограммов. Ему хозяева дали большую бедренную кость животного. Пес по глупости ее не разжевал, а проглотил почти целиком. Она уже прошла далеко, так, что эндоскопом было не достать. После операции животное полностью восстановилось за две недели.
НАЖИВКУ ВЗЯЛ?
А у одной из последних пациенток — двухлетнего йоркширского терьера Лили — обнаружили страсть к рыбалке. Ее к хирургам в экстренном порядке везли аж из Ейска.
— Хозяин готовился ехать на рыбалку, нанизывал наживку на крючок и буквально на мгновение отвернулся, как собачка решила, что это угощение для нее, и слопала довольно большой крючок прямо с леской. Он прошел через пищевод и зацепился в желудке, проткнув оба органа. Мы его развернули и взяли за основание без острого наконечника и вынули с помощью эндоскопического оборудования. Процедура заняла примерно 40 минут.
Такие вмешательства, как и обычные операции, проводятся под наркозом.
— Потому что животные будут смыкать челюсть, что и ветврачам на пользу не пойдет, и оборудованию.
Среди любимых несъедобных «блюд» у котов, по наблюдениям специалиста, оказались «скрепыши».
— Как-то хозяева оставили их на столе, а четырехлетний кот запрыгнул и стал их есть. Ну нравятся эти игрушки кошкам — гладкие, мягкие. Проглотил шесть «скрепышей», и они прошли уже в тонкий отдел кишечника, вызвав механическую непроходимость. Так что пришлось удалять хирургическим путем.
У другой кошки извлекли девять (!) резинок для волос. А хозяйка, наверное, думала, что стала забывчивой.
КРЕСТИКИ, ИГОЛКИ, НИТКИ, МИШУРА.
Другие усатые гурманы предпочитают металл.
— Кошка играла с веревочкой, на которой висел нательный крестик. Хозяева просто оставили его где-то на тумбочке. В итоге проглотила все. Благо, успели достать без операции. Еще коты вместе с нитками часто съедают иголки. Острый предмет прокалывает пищевод или желудок, но достаточно просто и аккуратно извлекается, не оставляя разрезов. Хуже, когда нитка проходит в тонкий отдел кишечника, и из-за перистальтики буквально нанизывает орган на себя, собирая стенки гармошкой, и даже может их перерезать.
Точно также действует и елочная мишура.
— Новогодних котов с признаками непроходимости к нам привозят и 31 декабря, и 1 января. Проверяем на УЗИ, а кишечник уже нанизан на этот «дождик». При травматизации происходит некроз, и часть стенки кишечника приходится удалять, сшивая оставшееся. После такой операции животное восстанавливается где-то месяц. Но без своевременного вмешательства — погибнет.
КОГДА КОСТОЧКА МОЖЕТ УБИТЬ.
К сожалению, в практике у ветеринарного хирурга были и такие случаи.
— Молодую кошечку лечили целых две недели в другой клинике, но дополнительных исследований не проводили: сначала от отравления, потом от гастрита. Но ничего не помогало. И животное поступило к нам уже в истощенном состоянии.
По иронии судьбы хозяин оказался врачом-эндоскопистом, который работает с людьми.
— Когда он заходил в кабинет УЗИ, с порога спросил: мог ли такое состояние вызвать инородный предмет. Датчик подтвердил его опасения. При операции мы извлекли абрикосовую косточку, которая перекрыла кишечник, вызвав его некроз, а дальше и перитонит. К сожалению, на следующий день после вмешательства кошечка погибла.
Любовь к чистоте нередко доводит до беды модных нынче царственных мейн-кунов.
— Обычно у них длинная шерсть, которая утрамбовывается в трихобезоары. Если такой «камень» лежит в желудке, это периодически приводит к рвоте, а в тонком отделе кишечника вызывает непроходимость. Так что мейн-кунов обязательно надо вычесывать и даже делать гигиенические стрижки.
Беда в том, что восстановление после операции ничему не учит царя котов.
— Как-то за год мы у одного и того же кота этой породы трижды извлекали такие безоары, и каждый раз дело доходило до разреза.
А ПРАВЫЙ НОСОК — НА ДЕСЕРТ.
Частенько братья наши меньшие — те еще воришки. И о «преступлении» становится ясно под аппаратом УЗИ.
— Любят жевать хозяйские носки. Был у нас на приеме французский бульдог, из которого мы эндоскопом извлекли большой мужской носок с левой ноги. Через неделю, когда его привели на повторную гастроскопию, внутри был уже правый носок. Оказалось, что он стащил пару: первый съел сразу, и, поскольку ему оказалось вкусно, второй оставил на десерт. Привозили нам и хамелеона — он предпочел короткий женский «следочек».
В другой собаке той же породы нашли фрагмент бараньего позвонка, который застрял в пищеводе.
— До того, как попасть к нам, его неделю безрезультатно лечили. Мы извлекли инородное тело, но повреждения были слишком серьезными. Хозяева выбрали эвтаназию, чтобы животное не мучилось.
С другим котом хозяйка играла, используя в качестве «мышки» вязаный шарик на веревке.
— Ей кто-то позвонил, и она на минутку отлучилась в соседнюю комнату. Игрушка осталась на полу. А за это время кот съел веревку по кусочкам. Благо люди это сразу заметили и мигом примчались с любимцем в ветклинику. Мы все благополучно удалили, и через полчаса кот уже проснулся после анестезии.
ИЗВЛЕКЛИ КАМЕНЬ РАЗМЕРОМ С ЛАДОНЬ.
А что же значат загадочные спирали из белых «камушков» на черном фоне, которые занимают место на выставке ветеринарных трофеев?
— Это уролиты, то есть камни, которые мы извлекаем у животных из мочевого пузыря или мочеточников. И, если у людей камни в почках выходят благодаря прямохождению и гравитации, то у животных остаются внутри. Такое бывает, если кошка или собака пьет мало воды или налитую из-под крана с примесями металлов. Бывало и такое, что извлекали за раз 12 камней из мочевого пузыря.
А некоторые разрастаются так, что занимают весь орган.
— Как-то у крупной собаки извлекли такой размером с ладонь. Любой камень больше пяти миллиметров убираем хирургически. Так что идеально приводить животное на диспансеризацию, в том числе и на УЗИ, раз в полгода-год. Признаком наличия камней может стать непродуктивный поход животного в туалет или следы крови.
Привозили ветврачам и той-терьера, который, несмотря на миниатюрный размер, имел зверский аппетит и зачем-то наелся песка.
— На фоне воспалительного процесса песок просто спаялся в желудке, и все, что осталось после промывания, можно было выводить двумя способами: либо оперативно провести ревизию желудочно-кишечного тракта, либо месяцами лечить хронический гастрит. Хозяева выбрали второе. Песок из собачки выходил три месяца.
Большие собаки, оказываются, могут слопать целую игрушку-попрыгунчик.
— За счет размера животного инородное тело может не давать о себе знать. Так, во время профилактического осмотра мы нашли такой попрыгунчик у собаки. А, когда извлекли, стало понятно, что он лежал в желудке довольно давно.
УЗНАЛИ ДАТУ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Другой кот — душа застолья — умудрился проглотить пивную крышку. А один пес оказался настолько брутален, что не стал просить хозяина расколоть орех, а съел его целиком.
— Попадался нам мопс, который очень хотел стащить у хозяев кусочек хлеба, но промахнулся. Съел красный зажим, которым на производстве закрывают пакет с нарезным хлебом. Хозяева привели его к нам в августе с жалобами на снижение аппетита. До этого животное два месяца лечили в другой клинике от гастрита. На УЗИ мы нашли причину недуга, и когда извлекли инородный предмет, увидели на нем дату производства — 19 мая.
А шестимесячный доберман хоть и высок в холке, но умом еще ребенок. Как-то ночью любимец обиделся, что хозяевам спится комфортнее, чем ему, и растерзал ортопедическую подушку. Утром люди проснулись, увидели разгром и поняли, что наполнителя на полу лежит маловато. Взяли собаку в руки — и к ветеринару.
— На УЗИ мы увидели фрагменты наполнителя, которые плавали в желудке. Сделали повторное исследование через час, а они уже растворились, и у пса — явные симптомы отравления. Промыли ему желудок, назначили терапию, и вскоре он уже снова бегал здоровый.
Сколько бы ни старались хозяева уследить за своими домашними питомцами, они что-то да и пытаются съесть опасное. Так что ушастые пациенты продолжают удивлять ростовских ветеринаров, у которых есть только одна просьба к хозяевам:
— Кормить животное или кормами по возрасту, размеру и состоянию здоровья, или, в домашнем питании к мясу и кашам не добавлять кости, чтобы не приходилось экстренно приезжать к нам на прием.