Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сочи пригрозил мусороуборочным компаниям расторжением контрактов

Андрей Прошунин констатировал ухудшение ситуации с вывозом ТБО.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Сочи Андрей Прошунин выразил намерение ужесточить контроль за работой мусороуборочных компаний на территории города после поступления жалоб жителей. Мэр в Telegram (18+) заявил, что с нерадивыми подрядчиками будут расторгаться контракты, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Андрей Прошунин объяснил, что в чаты (16+) администрации в соцсетях на прошедшей неделе стало приходить больше обращений, связанных с работой ЖКХ. Часть жалоб связана с вывозом мусора.

— Все проблемные точки и ответственные организации определены. За работой подрядчиков усилили контроль. Будем принимать все необходимые меры, вплоть до расторжения контрактов, — написал в Telegram мэр.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+) заявил, что региональный оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов не справляется со своими обязанностями. Мэр курорта отметил, что администрация города в ручном режиме контролирует уборку мусора.

ЖКХ