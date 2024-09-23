Мэр Сочи пригрозил мусороуборочным компаниям расторжением контрактов

Глава Сочи Андрей Прошунин выразил намерение ужесточить контроль за работой мусороуборочных компаний на территории города после поступления жалоб жителей. Мэр в Telegram (18+) заявил, что с нерадивыми подрядчиками будут расторгаться контракты, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Андрей Прошунин объяснил, что в чаты (16+) администрации в соцсетях на прошедшей неделе стало приходить больше обращений, связанных с работой ЖКХ. Часть жалоб связана с вывозом мусора.
— Все проблемные точки и ответственные организации определены. За работой подрядчиков усилили контроль. Будем принимать все необходимые меры, вплоть до расторжения контрактов, — написал в Telegram мэр.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+) заявил, что региональный оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов не справляется со своими обязанностями. Мэр курорта отметил, что администрация города в ручном режиме контролирует уборку мусора.