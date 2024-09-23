Мэр Сочи пригрозил мусороуборочным компаниям расторжением контрактов

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+) заявил, что региональный оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов не справляется со своими обязанностями. Мэр курорта отметил, что администрация города в ручном режиме контролирует уборку мусора.