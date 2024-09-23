Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ушел из жизни 32-летний спортсмен Сергей Росляков

В Омске ушел из жизни молодой спортсмен Сергей Росляков. Об этом в понедельник, 23 сентября 2024 года, сообщает Федерация спортивной акробатики Омской области.

Отмечается, что Мастер спорта Международного класса по спортивной акробатике, победитель первенства Мира, серебряный призер Чемпионата Европы, многократный победитель первенства России, всероссийских и международных соревнований по спортивной акробатике Сергей Росляков умер на 33-м году жизни.

«Коллеги, спортсмены, друзья, выражают свои соболезнования семье, родным и близким. Сергей был прекрасным спортсменом, отцом и коллегой. Светлая память, он навсегда останется в памяти нашей», — отмечается в сообщении.

О месте и времени прощания пока не сообщается.