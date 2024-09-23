В Омске ушел из жизни 32-летний спортсмен Сергей Росляков

Отмечается, что Мастер спорта Международного класса по спортивной акробатике, победитель первенства Мира, серебряный призер Чемпионата Европы, многократный победитель первенства России, всероссийских и международных соревнований по спортивной акробатике Сергей Росляков умер на 33-м году жизни.