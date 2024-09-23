Главные новости 23 сентября 2024 года

Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, сообщил посол страны в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра. Если приглашение поступит, его изучат, добавил он. Аргентина собиралась присоединиться к объединению с 1 января 2024 года, однако отклонила заявку на вступление в последний момент.