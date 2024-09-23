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Главные новости 23 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 23 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 сентября 2024 года.

Аргентину не пригласили на саммит БРИКС

Источник: AP 2023

Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, сообщил посол страны в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра. Если приглашение поступит, его изучат, добавил он. Аргентина собиралась присоединиться к объединению с 1 января 2024 года, однако отклонила заявку на вступление в последний момент.

Родители погибших в Красноярском крае детей пришли в сознание

В Красноярском крае родители четверых детей, погибших из-за отравления после ужина с курицей и пельменями, пришли в сознание. Позднее они будут допрошены следствием. По данным СК, причиной отравления семьи стало некое токсичное вещество; будут проведены дополнительные исследования.

Суд: продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

Источник: РИА "Новости"

Продавшие машину Renault Symbol участникам нападения на «Крокус Сити Холл», знали о готовящемся теракте. Это подтверждается показаниями свидетелей, следует из материалов дела. На этом автомобиле напавшие на концертный зал пытались скрыться после совершения теракта.

СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге

Источник: Reuters

Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца победила на выборах в земельный парламент Бранденбурга. Согласно экзитполами, три четверти голосовавших за СДПГ выбрали ее не из-за убеждений, а чтобы не подпустить к правительству крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

При атаке на кортеж с послом РФ в Пакистане погиб полицейский

Один полицейский погиб и еще четверо были ранены в результате подрыва в Пакистане служебного фургона, сопровождавшего кортеж с послом России Альбертом Хоревым. Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол РФ, подорвался на мине.