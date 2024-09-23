Главные новости 23 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 сентября 2024 года.
Аргентину не пригласили на саммит БРИКС
Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани, сообщил посол страны в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра. Если приглашение поступит, его изучат, добавил он. Аргентина собиралась присоединиться к объединению с 1 января 2024 года, однако отклонила заявку на вступление в последний момент.
Родители погибших в Красноярском крае детей пришли в сознание
В Красноярском крае родители четверых детей, погибших из-за отравления после ужина с курицей и пельменями, пришли в сознание. Позднее они будут допрошены следствием. По данным СК, причиной отравления семьи стало некое токсичное вещество; будут проведены дополнительные исследования.
Суд: продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге
Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца победила на выборах в земельный парламент Бранденбурга. Согласно экзитполами, три четверти голосовавших за СДПГ выбрали ее не из-за убеждений, а чтобы не подпустить к правительству крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).
При атаке на кортеж с послом РФ в Пакистане погиб полицейский
Один полицейский погиб и еще четверо были ранены в результате подрыва в Пакистане служебного фургона, сопровождавшего кортеж с послом России Альбертом Хоревым. Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол РФ, подорвался на мине.