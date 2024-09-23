Новый поезд на юг запустят через Воронеж

Воронежцы смогут поехать на курорты Северного Кавказа на новом поезде. С середины декабря через столицу Черноземья будет ходить пассажирский состав № 197/198 из Архангельска в Кисловодск, об этом сообщили в РЖД. Поезд будет курсировать один раз в 4−5 дней.