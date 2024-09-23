Новый поезд на юг запустят через Воронеж

Воронежцы смогут поехать на курорты Северного Кавказа на новом поезде. С середины декабря через столицу Черноземья будет ходить пассажирский состав № 197/198 из Архангельска в Кисловодск, об этом сообщили в РЖД. Поезд будет курсировать один раз в 4−5 дней.
В первый рейс из Архангельска он отправится 15 декабря в 6.21, а из Кисловодска — 17 декабря в 17.44. Пассажирский будет останавливаться на станциях Исакогорка, Обозерская, Няндома, Вологда 1, Данилов, Ярославль-Главный, Ростов-Ярославский, Александров 1, Рязань 2, Воронеж-Южный, Ростов-Главный, Армавир, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и других.
— В составе поезда плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и специализированными местами для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих, — отметили в РЖД.