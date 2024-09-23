Более четырех тысяч омичей стали жертвами укусов клещей с начала весны

Омский Роспотребнадзор опубликовал статистику о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. По состоянию на 19 сентября в больницы обратился 4051 человек.
В ведомстве рассказали, что ситуация находится под контролем, а этот показатель — не превышает средних многолетних значений.
Сейчас от клещей обработано уже 3475 га, включая также кладбища, парки и детские учреждения. Более 96,4 тыс. человек с начала года поставили себе прививки от клещевого энцефалита.
Специалисты провели исследование 99,1% снятых с людей клещей. Из них 6,1% заражены боррелиями, 1,7% — клещевым энцефалитом, 1% — моноцитарным эрлихиозом, 1,1% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В Роспотребнадзоре напоминают омичам о важности мер профилактики — ношение закрытой одежды в период активности клещей, использование репеллентов и регулярная гигиена с осмотром тела.