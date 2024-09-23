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Более четырех тысяч омичей стали жертвами укусов клещей с начала весны

Из них 1244 человек — дети.

Источник: Комсомольская правда

Омский Роспотребнадзор опубликовал статистику о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. По состоянию на 19 сентября в больницы обратился 4051 человек.

В ведомстве рассказали, что ситуация находится под контролем, а этот показатель — не превышает средних многолетних значений.

Сейчас от клещей обработано уже 3475 га, включая также кладбища, парки и детские учреждения. Более 96,4 тыс. человек с начала года поставили себе прививки от клещевого энцефалита.

Специалисты провели исследование 99,1% снятых с людей клещей. Из них 6,1% заражены боррелиями, 1,7% — клещевым энцефалитом, 1% — моноцитарным эрлихиозом, 1,1% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Роспотребнадзоре напоминают омичам о важности мер профилактики — ношение закрытой одежды в период активности клещей, использование репеллентов и регулярная гигиена с осмотром тела.