В Уфе появилось еще одно благоустроенное общественное пространство.

Здесь на площади находится скульптурная композиция «Мальчик с кураем». Она создана в 1974 году по проекту скульптора из Москвы Маргариты Соловьевой-Ефимовой. В рамках подготовки к 450-летию Уфы реконструировали фонтан со скульптурой и площадь вокруг него, а также бульвар Саид-Галиева.