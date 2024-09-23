В Набережных Челнах на этой неделе запустят тепло в детсады и больницы

«На людях экономить не будем. Дети не должны приходить в холодные помещения детсадов. Это чревато ухудшением их здоровья. Мы не можем об этом не думать. Также не должны чувствовать дискомфорт люди, находящиеся на лечении в больницах. Поэтому в первую очередь нужно подать тепло в эти учреждения», — сказал глава города.