Что нового появится в Перми в ближайшие три года

В Перми прошел цикл круглых столов, на которых депутаты Пермской городской думы и администрация подробно рассмотрели проекты муниципальных программ. Именно они лягут в основу городского бюджета на ближайшую трехлетку.
В этих программах отражаются все стороны городского хозяйства, расписано, на какие конкретные цели и объекты, в каких объемах предусмотрены бюджетные расходы. Пермские депутаты принимают активное участие в их формировании, а также контролируют их исполнение.
— Продолжаем работу над главным финансовым документом города, — отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. — Мы с депутатами анализируем предложения администрации и корректируем их, исходя из интересов пермяков. Наша общая задача — максимально эффективно распределить бюджетные средства, учесть наказы наших избирателей и создать наиболее комфортные условия для жизни в Перми.
Набережная Камы, сквер у Мотовилихинского пруда.
Облик города, благоустройство его территорий напрямую зависят от реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство». Она предполагает строительство и ремонт автодорог, обустройство сетей наружного освещения, озеленение общественных пространств, возведение и реконструкцию мест погребения и многое другое.
Что предстоит сделать в ближайшие годы?
И. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Ринат Зинатов рассказал, что в 2025 году должны завершить обустройство нового участка набережной Камы — от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. Кроме того, в следующем году предстоит капитально отремонтировать парк культуры и отдыха «Балатово» и сквер Журналистов.
В течение двух последующих лет обустроят зеленую зону у Мотовилихинского пруда, реконструируют скверы на улицах Восстания и Трясолобова. До 2027 года приведут в порядок бульвар на улице Запорожской.
Участники круглого стола напомнили: в городе давно обсуждается вопрос о том, что в Перми нужно развивать сеть парковочных пространств и обустраивать перехватывающие парковки. В частности, депутат Марк Коробов поинтересовался, какая работа ведется в этом направлении.
Ринат Зинатов ответил, что администрация подготовила предложения по новым парковочным пространствам и готова обсудить и согласовать схему их расположения.
Пермские трамваи и борьба с безбилетниками.
Как известно, трамвайное сообщение — одно из приоритетных направлений развития пермского транспорта. Начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин рассказал, что в рамках муниципальной программы «Организация регулярных перевозок общественным транспортом» предстоит масштабная замена трамвайных путей, приобретение новых трамвайных вагонов, реконструкция депо «Балатово» и тяговых подстанций.
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник отметила, что администрация ставит перед собой достаточно амбициозные цели.
Депутат Алексей Овчинников предложил включить в программу показатель, который отражал бы удовлетворенность пермяков общественным транспортом. Докладчик пообещал рассмотреть это предложение.
В ходе обсуждения была затронута тема безбилетников. Как объяснил Анатолий Путин, в рамках цифровизации пермского транспорта будет создан сервис, который в режиме онлайн станет передавать контролерам информацию о наличии зайцев в конкретных автобусах и трамваях. Кроме того, с 1 декабря начнет действовать новый контракт по организации безналичной оплаты проезда: подрядчик должен будет в режиме онлайн отслеживать, исправны ли валидаторы, и контролировать актуальность стоп-листов.
Отремонтируют фасады и дворы.
А вот в программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства» уже есть показатель удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. К 2025 году он должен составить не менее 71 процента.
Из крупных объектов на 2025 — 2026 годы запланирована реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым и канализационной насосной станции «Речник».
Для того, чтобы обеспечить водой земельные участки для многодетных семей, проложат водопроводные сети в микрорайонах Вышка I, Турбино, Заозерье, а также по улице 2-й Мулянской.
Депутаты отметили важность сокращения числа бесхозных коммунальных сетей.
Продолжат в городе обновлять фасады многоэтажек и облагораживать дворы.
Так, до конца 2026 года планируется отремонтировать фасады 46 многоквартирных домов, также в Перми будут устанавливать контейнерные площадки сбора коммунальных отходов нового образца. В следующем году планируется обустроить 162 придомовые территории.
В городе продолжится расселение ветхого и аварийного жилья. В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» должны переселить в благоустроенное жилье 7550 человек. На эти цели на пять лет в городском бюджете выделено около 3,9 миллиарда рублей, также будут привлекаться средства вышестоящих бюджетов.
В следующем году планируется завершить строительство муниципального дома в Свердловском районе по улице Нейвинской, 3а. Начальник управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Афанасьева отметила, что в следующем году приступают к реализации нового этапа национального проекта и расселению жителей домов, которые признаны аварийными в следующий пятилетний период — после 1 января 2017 года.
Депутат Владимир Манин отметил, что расселенные дома нужно сносить как можно скорее, поскольку заброшенные здания создают угрозу безопасности граждан.
В городе появится «Зеленое кольцо».
— Особое место в муниципальной программе «Охрана природы и лесное хозяйство» занимает реализация проекта «Зеленое кольцо», — отметил в ходе обсуждения начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев. — Сейчас реализуются проекты в долинах рек Егошихи и Данилихи, во втором квартале Черняевского леса. В частности, обустраивается шесть участков с экологическими тропами, смотровыми площадками, визит-центрами, детскими и спортивными зонами. Окончание работ в долине реки Данилихи предусмотрено в следующем году.
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник уточнила, почему на 2026 год расходы значительно выше, чем в другие годы. Дмитрий Андреев пояснил, что большой объем средств планируется направить на содержание долин рек и обустройство экотропы в микрорайоне Новые Ляды.
Депутат Алексей Овчинников обратился к коллегам из администрации с просьбой направлять сведения о новых концепциях городских пространств, охраняемых природных территорий депутатам, чтобы они могли доносить информацию до горожан.
Также в ходе цикла круглых столов депутаты подробно обсудили проекты муниципальных программ «Управление земельными ресурсами», «Градостроительная деятельность», «Управление муниципальным имуществом города Перми», «Общественное согласие», «Экономическое развитие города Перми».
НА ЗАМЕТКУ.
Таких центров нужно больше.
В ходе круглых столов депутаты подчеркнули важность открытия в Перми общественных центров территориального общественного самоуправления. Они отметили, что сейчас помещений для них явно недостаточно. Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов предложил провести рабочую встречу и более детально обсудить потребности территорий и планы администрации по расширению сети общественных центров.
По планам, в рамках муниципальной программы «Общественное согласие» в 2025 — 2026 годах в Перми возведут общественные центры на улице Промысловой в поселке Голый Мыс и на улице Кубанской в микрорайоне Январском.