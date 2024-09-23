Что нового появится в Перми в ближайшие три года

В ходе обсуждения была затронута тема безбилетников. Как объяснил Анатолий Путин, в рамках цифровизации пермского транспорта будет создан сервис, который в режиме онлайн станет передавать контролерам информацию о наличии зайцев в конкретных автобусах и трамваях. Кроме того, с 1 декабря начнет действовать новый контракт по организации безналичной оплаты проезда: подрядчик должен будет в режиме онлайн отслеживать, исправны ли валидаторы, и контролировать актуальность стоп-листов.