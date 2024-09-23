Петербурженка объяснила, зачем кидала яйца в марафонцев

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 сентября, в ходе заседания Митичкина признала свою вину в содеянном и раскаялась. В свое оправдание она пояснила, что в тот день у нее был единственный выходной, а под окнами громко играла музыка.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток. С учетом задержания Митичкину отпустили из зала суда», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что в восемь утра 15 сентября женщина бросила в бегунов три куриных яйца с балкона своей квартиры и получила за это административный протокол о мелком хулиганстве. Мотив у правонарушения был бытовой: марафонцы якобы мешали гражданке отдыхать. Как говорится в протоколе, женщина действовала «демонстративно и яростно».
С просьбой установить личность женщины с яйцами в тот же день в полицию обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов. Немного раньше внимание правоохранителей к даме привлек Смольный.