В 32 муниципалитетах Свердловской области запустили отопление

Он отметил, что сейчас в регионе ведется постепенное подключение жилых домов. Также свердловский министр напомнил о регламенте подачи тепла, согласно которому отопление подключается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов по Цельсию. Она должна продержаться пять дней подряд.