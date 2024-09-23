В 32 муниципалитетах Свердловской области запустили отопление

В 32 муниципалитетах Свердловской области тепло начали подавать в полном объеме. На данный момент в регионе отапливается более 60% объектов социальной сферы и около 30% жилого фонда. Работает 1 247 котельных, что составляет 87% от всего количества.
— В связи со снижением температуры воздуха муниципалитеты активизировали процесс включения систем теплоснабжения. В первую очередь тепло начинает поступать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры, — сообщает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Он отметил, что сейчас в регионе ведется постепенное подключение жилых домов. Также свердловский министр напомнил о регламенте подачи тепла, согласно которому отопление подключается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов по Цельсию. Она должна продержаться пять дней подряд.
Полная подача тепла идет в Верхнем Тагиле, Среднеуральске, ЗАТО Свободном, Дегтярске и ряде других городов, а также нескольких сельских поселениях — среди них Байкаловское, Краснополянское, Восточное, Зареченское, Калиновское, Ницинское.