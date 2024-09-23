Флейвор Флейв хочет посетить как можно больше грядущих концертов Тейлор Свифт

Тейлор Свифт закончила европейскую часть тура The Eras в августе. Уже скоро, 18 октября, певица возобновит свои концерты уже в Северной Америке. Флейвор Флейв планирует попасть хотя бы на ее шоу во Флориде, как он сказал в разговоре с изданием People.