Флейвор Флейв хочет посетить как можно больше грядущих концертов Тейлор Свифт

Американский рэпер Флейвор Флейв, давний поклонник Тейлор Свифт, признался, что планирует посетить столько концертов певицы, «сколько сможет». Ранее музыкант уже бывал на многих шоу в рамках ее тура.
Тейлор Свифт закончила европейскую часть тура The Eras в августе. Уже скоро, 18 октября, певица возобновит свои концерты уже в Северной Америке. Флейвор Флейв планирует попасть хотя бы на ее шоу во Флориде, как он сказал в разговоре с изданием People.
За свою любовь к творчеству певицы рэпер получил от фанатов прозвище Король Свифти.
Ранее Флейвор Флейв заявил, что хочет стать факелоносцем на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.