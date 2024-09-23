На трассе Пермь — Екатеринбург возникла пробка в 17 км из-за ремонта дороги

Пробка длиною 17 километров возникла на трассе Пермь — Екатеринбург из-за ремонта дорог, сообщает Минтранс региона.
Речь идёт о дорожном заторе, который зафиксировали утром 23 сентября на трассе между столицами Пермского края и Свердловской области. Как рассказал Минтранс Прикамья, проблемы с дорожными заторами возникли из-за дорожных работ.
«На трассе Пермь-Екатеринбург (276 — 289 км в направлении г. Екатеринбург и 290 — 295 км в направлении г. Пермь) затруднено движение транспорта. Светофор работает с интервалом 10 мин в направлении г. Пермь, 30 мин. в направлении г. Екатеринбург», — рассказывает ведомство.
По данным министерства, ещё одной причиной может являться большой транспортный поток. Водителям предлагают также альтернативный вариант проезда: через Красноуфимск — пгт Арти — Нижние Серги.
Сейчас на участке трассы Пермь — Екатеринбург движение затруднено возле села Первомайского и пгт Дружинино. По данным сервиса Яндекс. Карты, движение в направлении обеих региональных столиц отмечено красным и бордовым цветом. Общая длина затора составляет более 17 километров.