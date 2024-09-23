На трассе Пермь — Екатеринбург возникла пробка в 17 км из-за ремонта дороги

«На трассе Пермь-Екатеринбург (276 — 289 км в направлении г. Екатеринбург и 290 — 295 км в направлении г. Пермь) затруднено движение транспорта. Светофор работает с интервалом 10 мин в направлении г. Пермь, 30 мин. в направлении г. Екатеринбург», — рассказывает ведомство.