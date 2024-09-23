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В Тихорецком районе сняли все ограничения на въезд

Движение поездов через станцию Тихорецкая восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Тихорецком районе Кубани сняли все ограничения на въезд после атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

«Благодарю за работу всех, кто эвакуировал жителей и обеспечивал их безопасность в эти дни. Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — написал губернатор.

В том числе восстановление движение поездов через станцию Тихорецкая. Временно эвакуированных жителей возвращают домой.

«Прокуратурой совместно с Росгвардией обследованы все объекты инфраструктуры. В поселках Тихоньком и Каменном с 23 сентября будут работать штабы для приема граждан. Будет развернута мобильная приемная межведомственной прокуратуры», — сообщил глава Тихорецка Евгений Голубь.

Напомним, ВСУ в ночь на 21 сентября атаковали Тихорецкий район Кубани. Над муниципалитетом уничтожили два беспилотника. Обломки одного из дронов упали недалеко от поселений. Жителей, которые находились рядом с местом ЧП, временно эвакуировали.