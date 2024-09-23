В Тихорецком районе сняли все ограничения на въезд

Напомним, ВСУ в ночь на 21 сентября атаковали Тихорецкий район Кубани. Над муниципалитетом уничтожили два беспилотника. Обломки одного из дронов упали недалеко от поселений. Жителей, которые находились рядом с местом ЧП, временно эвакуировали.