В Тихорецком районе сняли все ограничения на въезд

В Тихорецком районе Кубани сняли все ограничения на въезд после атаки беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
«Благодарю за работу всех, кто эвакуировал жителей и обеспечивал их безопасность в эти дни. Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто», — написал губернатор.
В том числе восстановление движение поездов через станцию Тихорецкая. Временно эвакуированных жителей возвращают домой.
«Прокуратурой совместно с Росгвардией обследованы все объекты инфраструктуры. В поселках Тихоньком и Каменном с 23 сентября будут работать штабы для приема граждан. Будет развернута мобильная приемная межведомственной прокуратуры», — сообщил глава Тихорецка Евгений Голубь.
Напомним, ВСУ в ночь на 21 сентября атаковали Тихорецкий район Кубани. Над муниципалитетом уничтожили два беспилотника. Обломки одного из дронов упали недалеко от поселений. Жителей, которые находились рядом с местом ЧП, временно эвакуировали.