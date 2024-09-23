Фестиваль «Молочная страна» в Уфе посетило более 100 тыс. человек

Фестиваль «Молочная страна» в уфимском парке «Кашкадан» посетило более 100 тыс. человек. Такие данные озвучил и.о. вице-премьера и министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства региона 23 сентября.
За два дня гости фестиваля выпили 13 тонн молока. Также было роздано 40 тыс. порций бесплатного мороженого. На площадке, как всегда, работали интерактивные площадки, молочная ферма, была организована концертная программа.
По словам Фазрахманова, продукции на продажу хватало лишь в первой половине дня, после этого производителям, работающим на фестивале, приходилось подвозить товар.
«В целом, люди были довольны, несмотря на то, что два дня шли дожди», — подытожил министр. — Локация (в этом году «Молочная страна» впервые проходила в «Кашкадане») очень удачная, производители максимально все распродали".
Напомним, в эти выходные в столице Башкирии также прошел юбилейный X Уфимский международный марафон. Он собрал рекордное количество участников — более 10 тыс. человек.