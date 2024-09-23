Учебную мину нашли во дворе дома в Шелехове

Во дворе многоквартирного дома житель Шелехова в мусорном ведре нашел нечто металлическое и округлой формы. Неизвестный предмет был очень похож на мину. О своей находке он сообщил по номеру 112, на место выехали представители Росгвардии. Об этом КП-Иркутск сообщает источник, которой близок к ситуации.