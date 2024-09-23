Русский Тимоти Шаламе и призрак Тарковского: В Петербурге снимают экранизацию знаменитой пьесы

Киностудия «Ленфильм» начала съемки новой картины «Ганди молчал по субботам». Это экранизация одноименной пьесы Анастасии Букреевой. Произведение было поставлено десятки раз в различных театрах страны. Теперь за киноверсию взялся молодой режиссер Юрий Зайцев. Главный герой — 16-летний Мот. Его богатый отец ушел к другой женщине. В знак протеста сын приводит домой душевно больную бездомную Лизу. Единственная фраза, которую она говорит: «Ганди молчал по субботам».
— В этой истории удивительное сочетание — там есть и где смеяться, и где плакать, редко, когда такое уживается в одном тексте, у меня задача добиться этого на экране, — признался SPB.KP.RU режиссер Юрий Зайцев.
Съемки проходят в Петербурге в историческом центре, на стройках и заброшенных зданиях. С самого начала работы ленту сопровождает мистика.
— У нас с этим проектом происходит череда сакральных вещей, — говорит режиссер. — Мы снимали сцену в здании старого ДК, в конце площадку должны были залить дождем. Это оммаж «Сталкеру». Мы нашли пачки старых газет, исполнительница роли бездомной Лизы Даша Екамасова поднимает первую попавшуюся газету, а там — некролог Тарковского. Другая история произошла во время съемки сцены в подземном переходе. Даша и Марк Эдельштейн сыграли так, что у меня слезы текли. Закончили работу, сняли ограждение. Люди пошли в метро. И женщина остановилась на месте, где мы только что снимали, и у нее произошел инфаркт. Видимо, такой сильный эмоциональный заряд там остался. Я не верю в магию, но это поразительная штука. Мы вызвали скорую, женщина жива, здорова.
Фильм был анонсирован два года назад. Заявлялось, что одну из ролей сыграет Федор Бондарчук. Но потом он из кастинга вышел. Главной звездой фильма стал 22-летний Марк Эдельштейн, которого называют русским Тимоти Шаламе. Этой весной картина «Анора» с участием Эдельштейна получила каннскую пальмовую ветвь.
— Мы долго искали актеров, на роль Мота попробовали 200 человек, — отмечает Юрий Зайцев. — У Марка точное попадание в образ и сочетание актерского дара. Он замечательный актер, педантично подходит к разбору персонажа, предлагает кучу идей. У него сложные графики, в которые мы пытаемся вписаться, это единственное «но».
Сам актер признал, что вжиться в роль ему помогли наблюдения за режиссером.
— Я долго думал, как вжиться в эту роль, потом понял, что не понимаю, как это сделать, — сказал SPB.KP.RU Марк Эдельштейн. — Затем посмотрел на Юру Зайцева и понял, что режиссеры все снимают про себя, и начал повторять все за Юрой.
— А романтические чувства к партнершам возникают?
— Случается. У нас есть Даша Екамасова, это же не только отношения между мужчиной и женщиной, романтика — это метафизика. Это очень помогает, я ее ощущаю как свою мать, и она мне помогает, поддерживает. Мне с ней спокойно. Надеюсь, ей тоже со мной спокойно, хотя я тревожный человек.
КСТАТИ.
В фильме снимаются: Марк Эйдельштейн («Краш», «Первый снег», «Сто лет тому вперед», «Анора»), Алина Воскресенская («Близкое счастье», «Молот ведьм»), Евгений Коряковский («Мафия: Игра на выживание», «Притяжение», «Гипнозис»), Виктория Толстоганова («На безымянной высоте», «Вера») и другие.