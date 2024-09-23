Русский Тимоти Шаламе и призрак Тарковского: В Петербурге снимают экранизацию знаменитой пьесы

— У нас с этим проектом происходит череда сакральных вещей, — говорит режиссер. — Мы снимали сцену в здании старого ДК, в конце площадку должны были залить дождем. Это оммаж «Сталкеру». Мы нашли пачки старых газет, исполнительница роли бездомной Лизы Даша Екамасова поднимает первую попавшуюся газету, а там — некролог Тарковского. Другая история произошла во время съемки сцены в подземном переходе. Даша и Марк Эдельштейн сыграли так, что у меня слезы текли. Закончили работу, сняли ограждение. Люди пошли в метро. И женщина остановилась на месте, где мы только что снимали, и у нее произошел инфаркт. Видимо, такой сильный эмоциональный заряд там остался. Я не верю в магию, но это поразительная штука. Мы вызвали скорую, женщина жива, здорова.