В Ростове-на-Дону решили снести четыре старых дома

Четыре дома в Ростове-на-Дону признали аварийными. В связи в этим у жильцов выкупят помещения, а потом проведут демонтаж построек. Это решение приняли городские власти.
Речь идет о зданиях 1917 года на Университетском, 15 (литеры А, Б) и Петровской, 87 (литер А), а также о зданиях 1949 года на Полторацкого, 10 (литер Б) и Просвещения, 3/14 (литер Г).
Два объекта занимают участки в 683 и 408 кв. метров, остальные два находятся на участках в 1100 кв. метров. Квартиры и отдельные комнаты в постройках оценит независимый эксперт, после этого определят суммы компенсаций. Все спорные моменты по размеру выплат будут решать через суд.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону решили расселить доходный дом Калугина 1910 года постройки, расположенный на Соколова, 6 (литер А).