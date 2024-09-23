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В Ростове-на-Дону решили снести четыре старых дома

Расселить и снести четыре аварийных дома решили власти Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Четыре дома в Ростове-на-Дону признали аварийными. В связи в этим у жильцов выкупят помещения, а потом проведут демонтаж построек. Это решение приняли городские власти.

Речь идет о зданиях 1917 года на Университетском, 15 (литеры А, Б) и Петровской, 87 (литер А), а также о зданиях 1949 года на Полторацкого, 10 (литер Б) и Просвещения, 3/14 (литер Г).

Два объекта занимают участки в 683 и 408 кв. метров, остальные два находятся на участках в 1100 кв. метров. Квартиры и отдельные комнаты в постройках оценит независимый эксперт, после этого определят суммы компенсаций. Все спорные моменты по размеру выплат будут решать через суд.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону решили расселить доходный дом Калугина 1910 года постройки, расположенный на Соколова, 6 (литер А).