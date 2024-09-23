До середины декабря улица Михаила Галковского станет односторонней

Схема движения транспорта изменится с 30 сентября до 14 декабря на отрезке от улицы Генерал-полковника Людникова до Подполковника Иванникова. За это время дорожники приведут в порядок тротуар на Людникова и Галковского. Ремонтом занимается подрядчик ООО «Калининград Спецстрой».