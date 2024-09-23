До середины декабря улица Михаила Галковского станет односторонней

На участке улицы Михаила Галковского до середины декабря введут одностороннее движение. Об этом сообщает администрация Калининграда.
Схема движения транспорта изменится с 30 сентября до 14 декабря на отрезке от улицы Генерал-полковника Людникова до Подполковника Иванникова. За это время дорожники приведут в порядок тротуар на Людникова и Галковского. Ремонтом занимается подрядчик ООО «Калининград Спецстрой».
Власти Калининграда нашли подрядчика, который отремонтирует тротуар на улицах Генерал-Полковника Людникова и Михаила Галковского на 2,7 млн рублей дешевле, чем планировалось.