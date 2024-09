Главное за неделю: Big Baby Tape на международном фестивале, отмена реюнион-тура Jane’s Addiction и голограмма Дэвида Боуи

Цветочный сезон еще не закончен. Майли Сайрус обвиняют в том, что она скопировала песню Бруно Марса When I Was Your Man (2012) при создании своего громкого хита Flowers (2023). Если вина Майли будет доказана, то трек вовсе могут убрать со стримингов. Да, ситуация настолько серьезная, остается только надеяться на лучшее.