Главное за неделю: Big Baby Tape на международном фестивале, отмена реюнион-тура Jane’s Addiction и голограмма Дэвида Боуи

На этой неделе было все, за что мы так сильно любим музыкальную индустрию: неожиданные анонсы, скандалы, долгожданные релизы и новые вау-технологии. Собрали все самое главное в нашем еженедельном дайджесте.
Big Baby Tape выступит в один день с A$AP Rocky, Tyga, Akon и Quavo на сцене Rolling Loud, одном из самых главных рэп-фестивалей современности. Теперь вы точно можете не скрывать свою любовь к последнему альбому рэпера PEEKABOO (2024), ведь мировой уровень, на который вышел Big Baby Tape, о чем-то все-таки говорит.
Музыканты — натуры вспыльчивые, особенно рокеры. Вот и Перри Фаррелл и Дэйв Наварро из Jane’s Addiction начали драку прямо во время концерта в Бостоне. Судя по тому, что долгожданный реюнион-тур отменен, конфликт между ними не исчерпан. Какие комментарии по этому поводу дали участники группы, можно прочитать здесь.
Цветочный сезон еще не закончен. Майли Сайрус обвиняют в том, что она скопировала песню Бруно Марса When I Was Your Man (2012) при создании своего громкого хита Flowers (2023). Если вина Майли будет доказана, то трек вовсе могут убрать со стримингов. Да, ситуация настолько серьезная, остается только надеяться на лучшее.
На самом деле Глюкоза просто поменяла написание своего псевдонима с Глюк’oZa на Glukoza. Может, певица и вовсе начнет новую главу в своем творчестве? Все возможно. Точно узнаем об этом, когда она выпустит свой новый сингл 27 сентября. Почему артистка решилась на изменения, можно узнать здесь. Спойлер: без скандала не обошлось.
Мы живем в эпоху, когда ушедшие от нас легенды все еще могут радовать зрителей своими выступлениями. Имя Дэвида Боуи, скончавшегося в 2016 году, зарегистрировали как торговую марку. Это значит, что, возможно, его голограмма будет выступать перед зрителями во время концертов. Звучит как фантастика.
Gone.Fludd — FLUDDALITY.
Если вы не понимаете на слух тексты песен рэпера Gone.Fludd, знайте, что вы не одни. Однако его новый альбом FLUDDALITY доказывает, что даже без погружения в лирику можно наслаждаться треками. Ведь в них есть все, за что мы любим Сашу Смирнова, скрывающегося под псевдонимом Gone.Fludd: супербыстрый рэп, интересные биты и очень необычный для этого жанра оптимизм.
Но мы все же советуем заглянуть в лирику, чтобы быть в курсе, какой молодежный сленг сейчас в моде.
И швец, и жнец, и на дуде игрец — эта пословица идеально подходит актерам мюзикла, ведь они поют, танцуют и играют. О том, что вообще из себя представляет этот жанр, как он развивался и какие мюзиклы считаются самыми знаменитыми в мире, вы можете прочитать в нашем большом материале.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.