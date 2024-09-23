Главное за неделю: Big Baby Tape на международном фестивале, отмена реюнион-тура Jane’s Addiction и голограмма Дэвида Боуи

Если вы не понимаете на слух тексты песен рэпера Gone.Fludd, знайте, что вы не одни. Однако его новый альбом FLUDDALITY доказывает, что даже без погружения в лирику можно наслаждаться треками. Ведь в них есть все, за что мы любим Сашу Смирнова, скрывающегося под псевдонимом Gone.Fludd: супербыстрый рэп, интересные биты и очень необычный для этого жанра оптимизм.