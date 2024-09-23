Петербуржцам рассказали, когда в город придут дожди

По его словам, антициклон упорно стоит на центральной частью России и все еще не пускает к нам осадки. Однако циклоны с Атлантики постепенно пробивают себе дорогу.
Уже с 24 сентября погода в Петербурге чуть изменится. С понижением атмосферного давления начнет усиливаться ветер с южных направлений. В связи с этим в северо-западный регион снова начнет поступать теплый воздух, стоит ждать кратковременных дождей. К середине недели осадков станет все больше, а температура воздуха продолжит повышаться.
Господин Колесов подчеркнул, что 25 сентября может быть побит очередной температурный рекорд, который держится с 1925 года. Почти 100 лет назад столбики термометров в городе на Неве показывали +25 градусов.
«Более серьезные циклоны ждем во второй половине недели, они будут ближе подходить к Ленобласти и осадки уже должны быть повсеместно. Надеемся на то, что дождь все хорошо смочит и пожарная опасность в лесах начнет понижаться», — написал синоптик.
Тем не менее сентябрь рискует стать самым теплым за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году. Сейчас первый месяц осени теплее предшественника почти на два градуса.
Также специалист добавил, что 23 сентября в городе вспоминают одно из самых катастрофических наводнений. Ровно сто лет назад вода в Неве поднялась на 380 см выше ординара.
Подробнее об этом историческом событии — в материале «Ъ-СПб» «Город под водой».