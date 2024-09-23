Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцам рассказали, когда в город придут дожди

В Санкт-Петербурге с середины текущей недели ожидаются осадки. Главный синоптик Северной столицы, глава Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале рассказал, когда в город придет настоящая осень.

Сейчас в Олбани: +14° 3 м/с 72% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Коммерсантъ

По его словам, антициклон упорно стоит на центральной частью России и все еще не пускает к нам осадки. Однако циклоны с Атлантики постепенно пробивают себе дорогу.

Уже с 24 сентября погода в Петербурге чуть изменится. С понижением атмосферного давления начнет усиливаться ветер с южных направлений. В связи с этим в северо-западный регион снова начнет поступать теплый воздух, стоит ждать кратковременных дождей. К середине недели осадков станет все больше, а температура воздуха продолжит повышаться.

Господин Колесов подчеркнул, что 25 сентября может быть побит очередной температурный рекорд, который держится с 1925 года. Почти 100 лет назад столбики термометров в городе на Неве показывали +25 градусов.

«Более серьезные циклоны ждем во второй половине недели, они будут ближе подходить к Ленобласти и осадки уже должны быть повсеместно. Надеемся на то, что дождь все хорошо смочит и пожарная опасность в лесах начнет понижаться», — написал синоптик.

Тем не менее сентябрь рискует стать самым теплым за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году. Сейчас первый месяц осени теплее предшественника почти на два градуса.

Также специалист добавил, что 23 сентября в городе вспоминают одно из самых катастрофических наводнений. Ровно сто лет назад вода в Неве поднялась на 380 см выше ординара.

Подробнее об этом историческом событии — в материале «Ъ-СПб» «Город под водой».