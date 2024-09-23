Петербуржцам рассказали, когда в город придут дожди

Уже с 24 сентября погода в Петербурге чуть изменится. С понижением атмосферного давления начнет усиливаться ветер с южных направлений. В связи с этим в северо-западный регион снова начнет поступать теплый воздух, стоит ждать кратковременных дождей. К середине недели осадков станет все больше, а температура воздуха продолжит повышаться.