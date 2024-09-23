В двух районах Волгограда и Городище отключат газ с 24 по 26 сентября

В последнюю неделю сентября отключения газа ожидают часть жителей двух районов Волгограда и р.п. Городище. В райцентре голубого топлива не будет из-за ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 24 сентября 2024. В Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда временно приостановят поставки газа 25 и 26 сентября, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».