В двух районах Волгограда и Городище отключат газ с 24 по 26 сентября

В последнюю неделю сентября отключения газа ожидают часть жителей двух районов Волгограда и р.п. Городище. В райцентре голубого топлива не будет из-за ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 24 сентября 2024. В Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда временно приостановят поставки газа 25 и 26 сентября, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Так, 24 сентября 2024 в р.п. Городище отключат газ с 7.00 до 20.00 по адресам: мкр-н Мечетинский, 25−35, 28−46, 39−45, 39а, 49−61, 50, 53а, 56−60; ул. Гидротехническая, 3а и 48.
В Дзержинском районе Волгограда отключения газа запланировали 25 сентября 2024 с 7.00 до 23.00 на улице Бурейской, 3, 5, 10−22.
В Краснооктябрьском районе голубого топлива не будет 26 сентября 2024 с 9.00 до 17.00 на улице Победителей, 37, 66/11, 66/25, 66/41, 66/97, 66/99, 66/123, 66/278, 66/364, а также в СНТ «Заря», 1, 12, 19, 43, 64, 95, 170, 202, 274, 308, 315, 316, 350, 354, 360, 365.
Волгоградцам рекомендуют не оставлять включенными газовые плиты и водонагреватели во избежание несчастных случаев.