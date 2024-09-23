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Погода на неделю: на Калининград надвигается похолодание, крепкий ветер и дожди

Бабье лето продержится еще несколько дней.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 72% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Метеорологическое лето в нашей области продолжается, но, похоже, что осень все-таки напомнит о себе. По прогнозам синоптиков, сначала к нам придут осадки, а потом и похолодание.

Первые капли дождя мы можем увидеть за окном уже во вторник и затем понемногу поливать будет почти каждый день. Также во второй половине недели, по влияние циклона, продолжит падать атмосферное давление — к пятнице значение составит 745 миллиметров ртутного столба. Одновременно ожидается усиление ветра до скорости 13−15 метров в секунду.

Интересно, что температура при этом по-прежнему останется аномально высокой. В понедельник — до +25 градусов, в дальнейшем похолодает, но термометры все равно продолжат показывать около +20..+21.

— Как минимум до четверга-пятницы, по предварительным данным, мы все еще будем находиться в зоне прогретых южных воздушных масс, в теплом секторе циклонических систем, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — О том, каков будет прогноз к выходным, можно лишь рассуждать приблизительно в контексте изменчивой синоптической обстановки, которая, кстати, будет гораздо труднее для прогнозирования ввиду быстрой динамики изменения траекторий циклонов и разнородных воздушных масс. Как бы долго не длилось тепло, рано или поздно, существенное похолодание наступит и его вероятность повышается к последним числам месяца.