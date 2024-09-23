Погода на неделю: на Калининград надвигается похолодание, крепкий ветер и дожди

— Как минимум до четверга-пятницы, по предварительным данным, мы все еще будем находиться в зоне прогретых южных воздушных масс, в теплом секторе циклонических систем, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — О том, каков будет прогноз к выходным, можно лишь рассуждать приблизительно в контексте изменчивой синоптической обстановки, которая, кстати, будет гораздо труднее для прогнозирования ввиду быстрой динамики изменения траекторий циклонов и разнородных воздушных масс. Как бы долго не длилось тепло, рано или поздно, существенное похолодание наступит и его вероятность повышается к последним числам месяца.