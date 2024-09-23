Книжный фестиваль «Время читать: включаем свет» пройдет в Самаре 28−29 сентября

Фестиваль пройдет на территории Самарской областной универсальной научной библиотеки. В ее стенах расположатся 12 площадок, объединенных девизом мероприятия «Включаем свет». Организаторы хотят «подсветить» тех людей и организации, благодаря которым мы живем в культурном регионе. Поэтому 29 сентября на площадке «Отблески грядущего» будут рассказывать о предстоящем культурном сезоне руководители региональных театров, кураторы галерей, директора музеев, главный режиссер Самарской филармонии, художественный руководитель театра оперы и балета им. Шостаковича и другие.