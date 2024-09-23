Книжный фестиваль «Время читать: включаем свет» пройдет в Самаре 28−29 сентября

В Самаре в эти выходные, 28 и 29 сентября 2024 года, состоится пятый ежегодный межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: включаем свет». Гостей ждут книжная ярмарка, творческие встречи с писателями, артистами и музыкантами, а также разные виды досуга с детьми.
Фестиваль пройдет на территории Самарской областной универсальной научной библиотеки. В ее стенах расположатся 12 площадок, объединенных девизом мероприятия «Включаем свет». Организаторы хотят «подсветить» тех людей и организации, благодаря которым мы живем в культурном регионе. Поэтому 29 сентября на площадке «Отблески грядущего» будут рассказывать о предстоящем культурном сезоне руководители региональных театров, кураторы галерей, директора музеев, главный режиссер Самарской филармонии, художественный руководитель театра оперы и балета им. Шостаковича и другие.
На протяжении обоих дней гости фестиваля смогут послушать выступления самарских музыкантов. Также на мероприятии запланированы встречи с именитыми писателями: Марией Семеновой (автор серии книг «Волкодав»), Робертом Гараевым (автор книги «Криминальный Татарстан» и консультант сериала «Слово пацана»).
Для детей будет организована литературно-игровая площадка с квестами, викторинами, мастер-классами и чтением под светом фонарика.
В рамках театрального марафона 29 сентября для всех желающих покажут спектакли от Тольяттинского театра кукол, народного театра «МуравейНИК», Сызранского драматического театра им. Толстого и программу от театра танца Эльвиры Первовой «СКРИМ».