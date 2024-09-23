Дожди со снегом и сильным ветром нагрянут в Свердловскую область

В Свердловскую область идет зимний холод. В регион нагрянут дожди со снегом и сильный ветер. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Первая половина предстоящей недели в Свердловской области ожидается холодной. На обширную территорию, от Балтики до Западной Сибири распространилась арктическая воздушная масса. Холод поступает на континент в тылу циклона, который достигнув севера Западной Сибири, становится малоподвижным, — рассказал синоптик Пулин.
Порывистый ветер и кратковременные осадки будут длиться несколько дней. Мокрый снег ожидается на западе области. Однако вскоре в регион придет потепление. Теплый воздух поступит 26 сентября. Он сохранится до конца сентября.
24 сентября ожидается +9 градусов. 25 числа прогнозируется потепление до +12. Уже 26 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +16 градусов. На следующий день воздух прогреется до +19 градусов.