В Башкирии в ближайшее время отопление включать не планируют

По словам Ирины Головановой, к концу недели в республике ожидается потепление до +20 градусов. Таким образом, подача отопления в ближайшие дни не планируется.
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал продолжать работу и напомнил, что муниципалитеты принимают решение о начале отопительного сезона, консультируясь с министерством.
«Жизнь такова, что сегодня тепло, а завтра может мороз ударить», — отметил Радий Хабиров.
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов держится 5 дней подряд.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Уфе стартовал 9 октября.