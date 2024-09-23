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В Башкирии в ближайшее время отопление включать не планируют

В Башкирии в ближайшее время отопление в домах включать не планируют. Об этом во время оперативного совещания в ЦУРе рассказала министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По словам Ирины Головановой, к концу недели в республике ожидается потепление до +20 градусов. Таким образом, подача отопления в ближайшие дни не планируется.

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал продолжать работу и напомнил, что муниципалитеты принимают решение о начале отопительного сезона, консультируясь с министерством.

«Жизнь такова, что сегодня тепло, а завтра может мороз ударить», — отметил Радий Хабиров.

Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов держится 5 дней подряд.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Уфе стартовал 9 октября.

ЖКХ