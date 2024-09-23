Режиссер Павел Лунгин признался, что очень скучает по Петру Мамонову

— Понимаете, «Василиса и хранители времени» — это сказка-фэнтези, а фэнтези — это приближение сказки к мифу. В мифах всегда есть ответы на сложные вопросы, которые окружают человека и на которые у него нет ответа. Посмотрите, какие вопросы задают современные фильмы. Это всегда тайна рождения, всегда непонятно, кто родители. Потому что это и есть тот вопрос, который маленький человек себе задает: «А кто я? А почему я родился тут? А это мое или не мое? Почему сложные отношения в семье?» Всегда это проблема любви и ненависти, всегда это проблема желания отомстить — и победы, так сказать, отказа от мщения… Современная сказка-фэнтези, сказка-миф отвечает на вопросы, на которые вообще-то нет ответов. Современная сказка-миф не говорит тебе: «Это добро, а это зло». Она скорее ставит перед тобой вопрос: «А что добро? А что зло? А что лучше?» А это настоящее зло или доброе зло?" И так далее. Я говорю очень сложно, фильм гораздо проще.