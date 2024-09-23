Авария с мотоциклистом и гибель детей от отравления под Красноярском: 15 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

ДТП на Ленинском проспекте, в котором погиб мотоциклист, приезд певицы Алсу и отравление семьи под Красноярском — что ещё обсуждали калининградцы в выходные, с 21 по 22 сентября.
1. В субботу, 21 сентября, произошла авария с мотоциклистом возле ТЦ «Европа». Медики, спасатели и очевидцы пытались оказать байкеру помощь прямо на месте происшествия, но мужчина скончался в карете скорой помощи.
Следователем ОМВД России по Центральному району Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
2. В субботу, 21 сентября, суд на два месяца отправил под стражу 45-летнюю местную жительницу, которая на трассе под Калининградом сбила школьника на пешеходном переходе.
Авария произошла накануне на въезде в Шоссейное. Легковушка сбила мальчика, который шёл по переходу, спешившись с велосипеда. Ребёнок находится в реанимации.
3. В воскресенье, 22 сентября, в Гурьевске на улице Авангардной водитель микроавтобуса съехал в кювет и позже потерял сознание.
5. В субботу, 21 сентября, волейболистки калининградского «Локомотива» победили в первом домашнем матче Суперлиги сезона 2024/25. Во дворце спорта «Янтарный» хозяйки площадки одолели «Тулицу» со счётом 3:1.
6. В воскресенье, 22 сентября, в Храброво задерживается прибытие 12 рейсов из трёх городов. Не могли вовремя прилететь самолёты из Челябинска, Санкт-Петербурга (четыре) и Москвы (семь). Задерживается вылет двух рейсов в Москву.
7. В Калининграде учебные полёты авиации Балтийского флота превратились в шоу. Восторг у детей вызвали фигуры высшего пилотажа, за которыми очевидцы наблюдали на Правой набережной.
8. В воскресенье, 22 сентября, на стоянке в Королевском бору на Куршской косе отдыхающие увидели лису, которая смело разгуливала среди машин.
9. Российская певица Алсу прилетела в Калининград накануне минувших выходных и выступила перед фанатами в одном из торгово-развлекательных центров.
10. В Советске 23-летняя девушка обратилась в больницу с болями в животе и на другой день умерла от газовой гангрены во время операции на ноге. Мама и жених погибшей больше года пытаются понять, от чего лечили Валерию и кто виновен в её смерти.
11. Под Балтийском покончила с собой молодая пара. Трагедия произошла рядом с гаражным обществом в посёлке Павлово. Погибшими оказались 27-летняя жительница Калининградской области и её 31-летний друг. Как сообщает источник, рядом с возлюбленными нашли бутылки с алкоголем и записку.
12. С признаками пищевого отравления обратилась к врачам в субботу, 21 сентября, семья из Красноярского края. Накануне они ели на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Вскоре после госпитализации у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Позже в местном СК подтвердили гибель третьего (11 лет) и четвёртого ребёнка (12 лет). Мать умерших детей находится на 9-м месяце беременности.
13. Немецкие истребители для патрулирования воздушного пространства в зоне Балтийского моря были подняты в небо на перехват российских военных самолётов. В небе над Балтийским морем были замечены один Су-35 и четыре Су-30.
14. Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Мужчина вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Дебошира с территории кладбища вывела охрана. В ближайшее время его передадут полиции.
15. На шахте в городе Табас в восточной иранской провинции Южный Хорасан произошёл взрыв газа, сообщается о 28 погибших.