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В Нижнем Новгороде прощаются с замминистра туризма региона Галиной Галкиной

Женщина погибла в аварии в Семеновском округе 20 сентября.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде прощаются с заместителем министра туризма Нижегородской области Галиной Галкиной. Траурную церемонию посетил корреспондент nn.aif.ru.

Женщина погибла в аварии в Семеновском округе 20 сентября. Она возвращалась из Йошкaр-Олы, где была в командировке.

К кафедральному собору Александра Невского, где сейчас по православным традициям отпевают Галину Галкину, уже приехали более 300 человек. Желающие почтить ее память идут в храм с цветами нескончаемым потоком. Для цветов выделен отдельный автомобиль.

Известно, что Галину Галкину похоронят на кладбище «Марьина Роща».

Ранее соболезнования близким выразили министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и другие.