Участок трассы под Анапой закроют 25 сентября из-за соревнований по велоспорту

Ограничения затронут участок от станицы Гостагаевской до станицы Натухаевской.



Как сообщили в пресс-службе администрации Анапы, автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои поездки и выбирать объездные маршруты. Это поможет избежать заторов и задержек в пути.