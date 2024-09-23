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Участок трассы под Анапой закроют 25 сентября из-за соревнований по велоспорту

В связи с проведением Первенства России по велоспорту, движение на участке дороги «с. Юровка — ст-ца Раевская — г. Новороссийск» будет временно ограничено 25 сентября с 09:30 до 15:00.

Источник: пресс-службы администрации Анапы

Ограничения затронут участок от станицы Гостагаевской до станицы Натухаевской.

Как сообщили в пресс-службе администрации Анапы, автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои поездки и выбирать объездные маршруты. Это поможет избежать заторов и задержек в пути.