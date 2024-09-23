В Уфе 1 октября откроют движение по улице Генерала Рыленко

Уже с 31 октября 2024 года движение будет переведено с временной дороги на одну из сторон основной проезжей части улицы Пугачева, что позволит обеспечить две из четырех полос на участке от жилого дома № 314 до гипермаркета «Лента». В этот же день ожидается открытие движения по дублеру улицы Пугачева.