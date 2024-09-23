В Уфе 1 октября откроют движение по улице Генерала Рыленко

Движение транспорта будет осуществляться по двухполосному боковому проезду до улицы Геофизиков. Обслуживание домов, расположенных на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки с улицей Генерала Рыленко, также будет организовано по этому же боковому проезду. Однако это станет возможным только после завершения укладки второго слоя асфальтобетонного покрытия.
«Меня всегда смущает технический запуск. Если запускаете, то запускайте, чтобы оно там пошло. А если что-то подобрать надо, то подберете по пути!» — добавил глава Башкирии Радий Хабиров.
Уже с 31 октября 2024 года движение будет переведено с временной дороги на одну из сторон основной проезжей части улицы Пугачева, что позволит обеспечить две из четырех полос на участке от жилого дома № 314 до гипермаркета «Лента». В этот же день ожидается открытие движения по дублеру улицы Пугачева.
Кроме того, 20 декабря 2024 года движение на участке улицы Пугачева будет полностью организовано по всем четырем полосам, что повысит пропускную способность. Общая строительная готовность объектов на сегодняшний день составляет свыше 75%.
Завершение всех работ на улице Пугачева запланировано на 2025 год.