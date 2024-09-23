На Турмалиновской в Ростове неизвестный разбил остановку электросамокатом

На Турмалиновской в Ростове-на-Дону электросамокат швырнули прямо в автобусную остановку. В итоге стекло разлетелось вдребезги и рассыпалось асфальту, также оказался разорван рекламный плакат. Сделанные накануне фотографии опубликовали в одной из групп VK сегодня, 23 сентября.