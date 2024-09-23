Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Турмалиновской в Ростове неизвестный разбил остановку электросамокатом

В Ростове хулиган разгромил остановку, швырнув в стекло электросамокат.

Источник: Комсомольская правда

На Турмалиновской в Ростове-на-Дону электросамокат швырнули прямо в автобусную остановку. В итоге стекло разлетелось вдребезги и рассыпалось асфальту, также оказался разорван рекламный плакат. Сделанные накануне фотографии опубликовали в одной из групп VK сегодня, 23 сентября.

Кто именно совершил хулиганство, неизвестно. Также никто не видел, сколько человек занимались вандализмом.

Интернет-пользователи посоветовали установить камеры видеонаблюдения на каждой остановке, чтобы ловить и наказывать тех, кто портит внешний вид города.

К слову, ранее в донской столице сильный ветер вырвал и повалил автобусную остановку. Этот случай также активно обсуждался в социальных сетях.