В Сочи археологи приступили к раскопкам на месте древней пристани

В 2014 году на берегу в районе Мацесты были обнаружены останки гончарной печи, фрагменты больших сосудов, кувшинов и посуды из керамики. Этим объектам примерно более 1000 лет. Их нашел историк и краевед Сочинского географического общества (далее СГО) Андрей Кизилов. Предполагается, что в древности на этом месте были пристань, торговый двор и гончарное производство.



Спустя 10 лет СГО получило разрешение провести раскопки на данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе общества.