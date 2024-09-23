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В Сочи археологи приступили к раскопкам на месте древней пристани

В Сочи археологи приступили к раскопкам на морском побережье. Работы проводятся на территории древней пристани.

Источник: Сочинское географическое общество

В 2014 году на берегу в районе Мацесты были обнаружены останки гончарной печи, фрагменты больших сосудов, кувшинов и посуды из керамики. Этим объектам примерно более 1000 лет. Их нашел историк и краевед Сочинского географического общества (далее СГО) Андрей Кизилов. Предполагается, что в древности на этом месте были пристань, торговый двор и гончарное производство.

Спустя 10 лет СГО получило разрешение провести раскопки на данной территории. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

«Сохранившийся культурный слой позволяет рассчитывать на серьезные открытия, появление на курорте нового объекта культурного наследия и создание музея под открытым небом», — говорится в сообщении.

археология