В Казани 73 жителя отмечают 100 и более лет в этом году

«Международный день пожилых людей — это возможность для каждого из нас проявить искреннюю любовь и заботу к тем, кто составляет золотой фонд нашего общества. В течение 10 дней мы будем чествовать их мудрость, опыт и вклад в наше общество», — добавила Сагитова.