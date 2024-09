Linkin Park написали саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн»

25 сентября Linkin Park исполнят новый сингл Heavy Is the Crown на турнире League of Legends World Championship 2024, сообщается в соцсетях игры. 24 сентября увидит свет клип на трек. Кроме того, песня войдет в предстоящий альбом группы From Zero, релиз которого ожидается 15 ноября.