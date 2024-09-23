Linkin Park написали саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн»

В начале сентября рокеры вернулись на сцену с новой вокалисткой Эмили Армстронг, бывшей участницей коллектива Dead Sara. Семья покойного экс-лидера Linkin Park Честера Беннингтона негативно отреагировала на решение группы. Недавно мать музыканта заявила, что ее сына еще при жизни угрожали заменить солисткой.