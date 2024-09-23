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Linkin Park написали саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн»

Американский рок-коллектив Linkin Park стал автором заглавной музыкальной темы ко второму сезону анимационного фэнтези-сериала «Аркейн» (2021-…) по вселенной игры League of Legends (2009-…). Премьера последнего сезона состоится в ноябре.

Источник: Звук

Американский рок-коллектив Linkin Park стал автором заглавной музыкальной темы ко второму сезону анимационного фэнтези-сериала «Аркейн» (2021-…) по вселенной игры League of Legends (2009-…). Премьера последнего сезона состоится в ноябре.

25 сентября Linkin Park исполнят новый сингл Heavy Is the Crown на турнире League of Legends World Championship 2024, сообщается в соцсетях игры. 24 сентября увидит свет клип на трек. Кроме того, песня войдет в предстоящий альбом группы From Zero, релиз которого ожидается 15 ноября.

Ранее команда уже играла Heavy Is the Crown на концерте в Гамбурге.

В начале сентября рокеры вернулись на сцену с новой вокалисткой Эмили Армстронг, бывшей участницей коллектива Dead Sara. Семья покойного экс-лидера Linkin Park Честера Беннингтона негативно отреагировала на решение группы. Недавно мать музыканта заявила, что ее сына еще при жизни угрожали заменить солисткой.