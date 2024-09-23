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Ночи на предстоящей неделе на Южном Урале будут морозными

Ночи на предстоящей неделе на Южном Урале будут морозными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +15° 2 м/с 67% 756 мм рт. ст. +15°

В ближайшие сутки в тылу уходящего циклона продолжится распространение холодной воздушной массы на Южный Урал, порывистый северо-западный ветер сохранится, но постепенно будет ослабевать, также вероятны небольшие осадки смешанного характера.

В последующие дни на смену циклону вновь придет область повышенного давления, что будет способствовать более интенсивным заморозкам в ночные часы, но в тоже время постепенно дневной прогрев так же будет усиливаться. А в конце рабочей недели со сменой ведущего потока на южный в регионе вновь ожидается потепление до плюс 20 градусов и более, при этом значительных осадков не ожидается.