Ночи на предстоящей неделе на Южном Урале будут морозными

В последующие дни на смену циклону вновь придет область повышенного давления, что будет способствовать более интенсивным заморозкам в ночные часы, но в тоже время постепенно дневной прогрев так же будет усиливаться. А в конце рабочей недели со сменой ведущего потока на южный в регионе вновь ожидается потепление до плюс 20 градусов и более, при этом значительных осадков не ожидается.