Нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по режиму дня школьника. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.
По мнению экспертов, ускорить процесс адаптации детей к учебе поможет соблюдение норм сна и бодрствования. Точный промежуток для сна должен быть определен заранее.
Сотрудники Роспотребнадзoра совeтуют остaвлять на oтдых и прoгулки 2−3,5 чaса в дeнь. Число кружков и секций, по их мнению, лучше минимизировать.
Кроме того, важно принимать пищу в одно и то же время. Родителям даже советуют прописать меню на неделю, чтобы ребенок не тратил время на обдумывание рациона, а также не питался ничем особо вредным.