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Нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по режиму дня школьника

Сотрудники Роспотребнадзoра совeтуют остaвлять 2−3,5 чaса в дeнь на oтдых и прoгулки.

Нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по режиму дня школьника. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По мнению экспертов, ускорить процесс адаптации детей к учебе поможет соблюдение норм сна и бодрствования. Точный промежуток для сна должен быть определен заранее.

Сотрудники Роспотребнадзoра совeтуют остaвлять на oтдых и прoгулки 2−3,5 чaса в дeнь. Число кружков и секций, по их мнению, лучше минимизировать.

Кроме того, важно принимать пищу в одно и то же время. Родителям даже советуют прописать меню на неделю, чтобы ребенок не тратил время на обдумывание рациона, а также не питался ничем особо вредным.

образование