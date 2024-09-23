Отопление до сих пор получают не все жители Красноярска

На пр. Мира, 33 и ул. Карла Маркса, 58 отопления нет из-за аварии на внешних сетях. Сегодня вечером тепло в батареи должны вернуть. На ул. Декабристов, 30 устраняют аварию на частных сетях. На ул. Можайского, 14 УК ведёт ремонт на внутридомовых сетях. На ул. Московская, 22 и 28, на ул. Чайковского, 7 идёт капитальный ремонт, поэтому есть проблемы с отоплением в отдельных подъездах.