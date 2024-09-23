Отопление до сих пор получают не все жители Красноярска

На пр. Мира, 33 и ул. Карла Маркса, 58 отопления нет из-за аварии на внешних сетях. Сегодня вечером тепло в батареи должны вернуть. На ул. Декабристов, 30 устраняют аварию на частных сетях. На ул. Можайского, 14 УК ведёт ремонт на внутридомовых сетях. На ул. Московская, 22 и 28, на ул. Чайковского, 7 идёт капитальный ремонт, поэтому есть проблемы с отоплением в отдельных подъездах.
Добавим, что на этой неделе из-за переподключения к обновлённой сети не будет отопления в 517 зданиях, (380 из них — жилые дома, 27 — соцобъекты) микрорайона Черёмушки.
Качественное отопление во всех квартирах и зданиях должно быть обеспечено к 25 сентября.
Проблемы с теплом могут быть в любой квартире или комнате Красноярска. Это может быть связано с завоздушенными стояками. В этом случае сообщайте информацию в свою УК или ТСЖ.
Также пожаловаться на сложности с подключением к отоплению можно на районные горячие линии:
- 264−16−73 (Ленинский район);
- 247−01−47 (Октябрьский район);
- 227−38−76 (Центральный район);
- 261−18−33 (Свердловский район);
- 221−20−64 (Железнодорожный район);
- 222−37−37 (Кировский район);
- 269−45−45 (Советский район).
24 сентября городскую горячую линию проведёт первый замглавы Красноярска Вадим Войцеховский. Звонить можно с 17:00 до 18:00 по тел. 226−10−36.