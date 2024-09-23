В Иркутске завершают благоустройство парка «Дружба»

В Правобережном округе Иркутска завершают благоустройство парка «Дружба», который находится по адресу Первомайская 167. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Среди нас — русские, белорусы, украинцы, буряты, китайцы, корейцы. Все мы дружим, помогаем друг другу. Поэтому над названием долго не думали. Также участвовали в проектировании, выбирали форму беседки, утверждали эскиз граффити. Пока подрядчики обустраивали дорожки, сами посадили деревья, кустарники, цветы. Теперь ухаживаем за ними, — поделились жители улицы Первомайской.
За прошедший месяц на месте заброшенного пустыря сделали дорожки с бордюрами, сформировали пространство для проведения массовых мероприятий, установили навес и арт-объекты, а до конца октября там появится место для спортивных занятий.
Также в мэрии рассказали, что завершено благоустройство на территории Дома ветеранов. Там заасфальтировали тротуар и проезд, сделали тропы для прогулок, установили освещение, сцены, лавочки, вазоны и урны.
Продолжаются работы в микрорайоне Лесном, там специалисты обустраивают парк «Полесье». До середины октября планируют завершить основную часть работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 18 тысяч жителей Приангарья получили свидетельство пенсионера.