В Иркутске завершают благоустройство парка «Дружба»

— Среди нас — русские, белорусы, украинцы, буряты, китайцы, корейцы. Все мы дружим, помогаем друг другу. Поэтому над названием долго не думали. Также участвовали в проектировании, выбирали форму беседки, утверждали эскиз граффити. Пока подрядчики обустраивали дорожки, сами посадили деревья, кустарники, цветы. Теперь ухаживаем за ними, — поделились жители улицы Первомайской.