Гора в Самарской области вошла в рейтинг популярных мест для желаний

— Говорят, раньше на Светёлке находилась дозорная башня, которую могли использовать ещё и для оккультных целей. Чтобы желание исполнилось, соберите по пути на гору семь камней: четыре из них бросьте в разные стороны, а три заберите с собой на память, — отмечают специалисты сервиса.