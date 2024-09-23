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Гора в Самарской области вошла в рейтинг популярных мест для желаний

Гора Светелка в Самарской области попала в топ-10 популярных таинственных мест.

Самарская область вновь попала в рейтинг популярных мест. Специалисты составили рейтинг с самыми таинственными объектами, где можно загадать желание, об этом сообщили эксперты сервиса Туту.ру.

— Говорят, раньше на Светёлке находилась дозорная башня, которую могли использовать ещё и для оккультных целей. Чтобы желание исполнилось, соберите по пути на гору семь камней: четыре из них бросьте в разные стороны, а три заберите с собой на память, — отмечают специалисты сервиса.

Также в рейтинг попали: автомобильный мост через Волгу в Саратовской области, Сейдозеро в Мурманской области, станица Старочеркасская в Ростовской области, национальный парк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае, Банковский мост в Санкт-Петербурге, Буддийский дацаны в Республике Бурятия, памятник «Собачкина столица», локации с хомлинами в Калининградской области и локация с ангелами в Тобольске.

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