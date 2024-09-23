СПБГУ и ещё четырем российским вузам вынесли предостережение за нарушения на экзамене для мигрантов

В ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила 13 высших учебных заведений, где сдают экзамены иностранцы, и нашла нарушения во всех. В апреле текущего года в Москве арестовали трех филологов из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, обвиняемых в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Фактически мигранты не владели данными знаниями.