В Воронеже отреставрируют Дом Беловых

В Воронеже начинают реставрацию Дома Беловых. Нашли подрядчика с лицензией Минкульта России. И региональное управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешение на восстановление памятника регионального значения XIX века по ул. 25 Октября, 17.
В рамках реставрации планируется воссоздание исторического аттика на главном фасаде, а также ремонт крыши, кровли и фундаментов особняка, построенного в стиле эклектики с элементами русского классицизма. Сдать объект должны к осени 2025 года.