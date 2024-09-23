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В Воронеже отреставрируют Дом Беловых

Памятник архитектуры восстановят к осени 2025 года.

В Воронеже начинают реставрацию Дома Беловых. Нашли подрядчика с лицензией Минкульта России. И региональное управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешение на восстановление памятника регионального значения XIX века по ул. 25 Октября, 17.

В рамках реставрации планируется воссоздание исторического аттика на главном фасаде, а также ремонт крыши, кровли и фундаментов особняка, построенного в стиле эклектики с элементами русского классицизма. Сдать объект должны к осени 2025 года.

архитектура